Gli eventi nella vita dei tuoi nonni potrebbero influenzare i tuoi geni?

Il DNA è considerato una vera e propria eredità genetica. Oggi sappiamo che le marcature chimiche legate a sezioni chiave di una sequenza genetica oltre a influenzare il modo in cui i geni vengono letti, possono cambiare in risposta all'ambiente. Cosa più incredibile, inoltre, è che possono essere trasferiti da una generazione all'altra.

Questa viene chiamata "eredità epigenetica transgenerazionale" e potrebbe influenzare la salute e lo stile di vita della prole lungo l'albero genealogico per generazioni. Nonostante i cambiamenti stessi siano chiari, i meccanismi esatti in atto devono ancora essere completamente compresi (un po' come i fattori che determinano l'altezza di una persona).

Adesso, in un nuovo studio pubblicato sulla rivista PNAS, i ricercatori hanno scoperto che una comune modifica epigenetica fatta su dei nematodi, può essere tramandata attraverso tre generazioni attraverso lo sperma. Ricerche passate su queste creature, che possono essere portate in via anche dopo centinaia di anni, hanno dimostrato che i cambiamenti epigenetici possono essere tramandati per ben 14 generazioni.

Ovviamente, sottolineano gli autori dello studio, lo stesso meccanismo potrebbe non essere presente in questa misura anche negli esseri umani, ma si tratta comunque di una scoperta piuttosto importante. Ad esempio alcuni studi sull'uomo hanno scoperto prove che l'accesso di un nonno al cibo influisce i risultati sulla salute della prole dei loro figli, due generazioni dopo.

Purtroppo, però, gli studi sull'uomo che stabiliscono una connessione diretta tra la salute dei genitori, i cambiamenti epigenetici nelle cellule sessuali e gli esiti della prole sono "praticamente inesistenti" e quelli a nostra disposizione possono solo produrre associazioni, non relazioni causali. Ricerche su queste creature, quindi, non fanno altro che svelarci nuovi dettagli su questo incredibile meccanismo.