Eventi rari del cosmo: osservati tre buchi neri in rotta di collisione tra loro

Pensate che in questo momento, esattamente a 1 miliardo di anni luce, in un sistema a tre galassie chiamato SDSS J084905.51 + 111447.2, tre buchi neri supermassicci si stanno per fondere insieme. Si tratta di un evento rarissimo.

"All'epoca cercavamo solo coppie di buchi neri, eppure, attraverso la nostra tecnica di selezione, ci siamo imbattuti in questo straordinario sistema", ha affermato l'autore principale Ryan Pfeifle, della George Mason University in Virginia.

Una scoperta di questa portata non è stata facile da effettuare. Per i risultati gli scienziati hanno dovuto raccogliere dati da più strumenti e "cercare supporto" dai colleghi. Il tutto è iniziato con il telescopio Sloan Digital Sky Survey (SDSS), che ha ripreso SDSS J084905.51 + 111447.2 in luce ottica.

Successivamente, i ricercatori hanno esaminato i dati raccolti dal veicolo spaziale WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer) della NASA. A dare una mano sono stati anche l'osservatorio a raggi X Chandra, il Nuclear Spectroscopic Telescope Array (o NuSTAR) e il Large Binocular Telescope.

"Attraverso l'uso di questi importanti osservatori, abbiamo scoperto un nuovo modo di identificare i tripli buchi neri supermassicci", dichiara Pfeifle. La distanza di ciascun buco nero supermassiccio varia da 10.000 a 30.000 anni luce, affermano i membri del team.

Questi mostri galattici sono apparentemente destinati a fondersi, proprio come stanno facendo ora le loro galassie madri. Ma un sistema triplo - molto probabilmente - funziona in modo leggermente diverso rispetto al duo tradizionale, affermano i ricercatori. La presenza di un terzo buco nero supermassiccio dovrebbe "velocizzare" l'incontro dei due più vicini, ad esempio.

Per gli scienziati coinvolti nello studio questa potrebbe essere una soluzione dell'enigma chiamato "problema dell’ultimo parsec". Secondo questo modello, due buchi neri non sono destinati a scontrarsi. Si fermerebbero a circa 1 parsec di distanza, trovando un equilibrio e iniziando a ruotare.

Un terzo buco nero, invece, dovrebbe accelerare i due "ballerini", facendoli fondere - finalmente - insieme.