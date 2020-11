Evento Apple del 10 Novembre: orario, dove vederlo e cosa aspettarsi

Ci siamo, questa sera alle ore 19 italiane Apple terrà il keynote One More Thing, il terzo in tre mesi dopo quello di Ottobre dedicato ai nuovi iPhone 12. Vediamo insieme cosa presenterà il colosso di Cupertino e dove seguirlo.

Orario keynote Apple del 10 Novembre

Il keynote, come dicevamo poco sopra, prenderà il via alle 19 italiane e dovrebbe durare circa due ore. Nell’invito ufficiale Apple indica come orari 19-21, ma dal momento che si tratterà di un evento registrato (come gli altri tenuti in piena pandemia), non è escluso che sia più breve.

Emblematico è il caso della presentazione di iPhone 12, che durò circa un’ora e mezza sebbene fosse molto importante.

Dove vedere il keynote Apple del 10 Novembre

L’evento sarà trasmesso in esclusiva sulla pagina eventi di Apple, oltre che su Apple TV e YouTube.

Cosa aspettarsi dal keynote Apple del 10 Novembre

Come dicevamo poco prima, si tratterà di un evento dedicato ai nuovi Mac basati sui processori Apple Silicon.

Secondo le indiscrezioni trapelate nelle passate settimane, Apple dovrebbe presentare tre nuovi MacBook, ma non è escluso che possa vedere la luce anche un nuovo iMac basato sull’Apple Silicon.

Ovviamente seguiremo il keynote in diretta su queste pagine con notizie sui principali annunci, vi aspettiamo!