Evento Apple del 10 Settembre: orario, dove vederlo e cosa aspettarsi

Ci siamo: manca sempre meno al keynote di Apple del 10 Settembre ed è tempo di fare un breve riassunto per capire dove vederlo e gli orari. Vediamo però anche cosa dovrebbe annunciare la società di Cupertino a parte la nuova generazione di iPhone.

Orario e durata

Il via ufficiale è previsto per le 19:00 italiane e trattandosi dell'evento più importante dell'anno per Apple, non dovrebbe essere breve. Solitamente, le presentazioni autunnali raggiungono le due ore, ma quest'anno potrebbe anche sfondare i 120 minuti dal momento che Tim Cook e soci potrebbero svelare anche la data di lancio dei servizi Apple Arcade ed Apple TV+, oltre ai prodotti hardware.

Dove guardarlo

Come sempre, il keynote sarà disponibile in streaming sul sito web ufficiale, nell'apposita pagina già predisposta da tempo. A parte ciò, sarà visibile su Twitter ed Apple TV tramite l'applicazione dedicata. La novità più importante dell'anno però è che lo Special Event del 10 Settembre sarà trasmesso dal colosso di Cupertino sul canale ufficiale YouTube. Il player che trovate in apertura di notizia alle 19 di domani potrà essere utilizzato per seguire l'evento.

Quest'ultima notizia è molta importante in quanto apre la strada anche a piattaforme terze come la Apple Fire TV ed i televisori dotati di Android TV.

Cosa aspettarsi

Il piatto forte della serata sarà ovviamente la nuova generazione di iPhone, che con ogni probabilità sarà accompagnato anche da Apple Watch Series 5, di cui si era già parlato in precedenza su queste pagine.

Nelle passate settimane si è anche a lungo parlato del MacBook Pro da 16 pollici, ma a riguardo non abbiamo conferme.

L'appuntamento è per domani su queste pagine. Ovviamente seguiremo l'evento in diretta con notizie ed approfondimenti.