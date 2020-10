Evento Apple del 13 Ottobre: orario e dove vederlo in streaming

“Il momento si avvicina. Velocissimo”. Recita questo il banner inserito da Apple sul proprio sito web italiano, quando mancano poche ore al keynote di domani, 13 Ottobre 2020, e siamo qui per fare il punto su dove seguire la presentazione dei nuovi iPhone 12 in streaming in diretta.

Quanto durerà l'evento Apple e dove si potrà seguire

Apple, come di consueto, ha già dato il via al countdown sul proprio account ufficiale YouTube, dove alle 19:00 di domani sera partirà la diretta. L’evento, essendo registrato, non dovrebbe durare tantissimo: è probabile che termini prima delle 21, ma per sicurezza consigliamo comunque di non prendere impegni prima di quell’ora, visto che i prodotti da presentare saranno tanti.

Ovviamente il keynote si potrà seguire anche su Apple TV, attraverso il canale Apple Events, oltre che sulsito web USA di Apple, dove il banner si trasformerà nel player.

Cosa presenterà Apple il 13 Ottobre

Sui contenuti dell’evento ormai ci sono pochi dubbi: Apple infatti svelerà al mondo la nuova generazione di iPhone 12 su cui oggi sono emersi tanti rumor. Non dovrebbero invece essere della partita le AirTags, e lo stesso dovrebbe valere anche per le cuffie AirPods Studio che secondo le ultime indiscrezioni saranno annunciate attraverso un comunicato stampa.

Più probabile invece la presenza di HomePod Mini, ma questo annuncio non dovrebbe toccare l’Italia dal momento che nemmeno la prima generazione è arrivata nel nostro paese. Apple, infine, dovrebbe anche annunciare la data di lancio del nuovo iPad Air presentato lo scorso mese.