Evento Apple del 14 Settembre: orario, durata e cosa aspettarsi

Ci siamo: oggi è il giorno dell'evento Apple autunnale. Tra pochissime ore, il colosso di Cupertino trasmetterà il keynote "California Streaming", direttamente dall'Apple Park e come sempre è tempo di fare il recap con le informazioni essenziali.

A che ora inizia l'evento Apple del 14 Settembre?

L'evento prenderà il via alle ore 19 italiane e, analogamente a quanto accaduto nelle ultime edizioni, si tratterà di un keynote pre-confezionato e già registrato dal momento che a causa delle restrizioni legate al Covid-19 Apple non ammette ancora i giornalisti nel proprio auditorium.

Quanto durerà l'evento Apple del 14 Settembre?

Nell'ultimo anno, proprio grazie agli eventi registrati, Apple ci ha abituati a keynote più corti rispetto al passato e con ritmi più elevati. Se fino a due anni fa eventi importanti come quello di oggi duravano due ore, oggi possiamo tranquillamente affermare che in un'ora e mezza dovrebbe concludersi.

Dove vedere l'evento Apple del 14 Settembre?

Apple trasmetterà il tutto in streaming attraverso il proprio canale ufficiale YouTube, ma anche sull'applicazione Apple Events per Apple TV e sul sito web ufficiale. Abbiamo riassunto dove vedere l'evento Apple del 14 Settembre in una notizia dedicata.

Cosa presenterà Apple il 14 Settembre?

Il piatto forte della giornata sarà rappresentato dalla nuova linea di iPhone 13 che è già trapelata per intero e dovrebbe essere composta da quattro modelli: iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro ed iPhone 13 Pro Max. A livello di design i dispositivi dovrebbero mantenere quello dello scorso anno, mentre nella giornata di ieri sono trapelati degli interessanti rumor che lasciano presagire una rivoluzione per le opzioni di memoria di iPhone 13. La lineup dovrebbe anche segnare il debutto dei display a 120Hz su iPhone 13, ma a quanto pare saranno limitati ai modelli Pro.

Come da protocollo, al fianco dei nuovi iPhone 13 Apple dovrebbe anche presentare i nuovi Apple Watch. Anche qui, nelle ultime settimane sono emersi tantissimi rumor: la Series 7 dovrebbe rappresentare uno spartiacque importante. E' infatti atteso un nuovo design, con cassa che riprenderà le linee di iPhone 13, e due nuove varianti da 41 e 45mm di Apple Watch 7 che comporteranno l'arrivo di una serie di nuovi quadranti. C'è l'incognita dei cinturini: quelli dei precedenti modelli saranno compatibili?

Sempre a livello hardware, viene anche data per certa la presentazione delle AirPods 3, che dovrebbero riprendere il design delle Pro.

Infine, Apple molto probabilmente annuncerà la data di lancio di iOS 15, watchOS 8, macOS Monterey ed iPadOS 15.