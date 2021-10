È il giorno dell'evento Apple del 18 Ottobre: orario, durata e cosa aspettarsi

"Tenetevi forte, l'evento Apple è oggi". Così recita il sito web ufficiale del colosso di Cupertino sul proprio sito web, che ricorda a tutti fan che stasera alle 19 sarà trasmesso il keynote autunnale annunciato la scorsa settimana a sorpresa.

Dove seguire l'evento Apple del 18 Ottobre?

Come da protocollo, l'evento sarà trasmesso sul sito web di Apple direttamente attraverso la pagina ufficiale, ma anche direttamente tramite il player che trovate in apertura che vi rimanda direttamente al canale YouTube del colosso americano.

Ovviamente la diretta si potrà seguire anche su Apple TV, iPhone e su tutti i dispositivi compatibili.

A che ora inizia l'evento Apple del 18 Ottobre?

Il via è previsto alle ore 19:00 italiane, come sempre, ed Everyeye lo seguirà ovviamente in diretta con tutte le notizie.

Quanto durerà l'evento Apple del 18 Ottobre?

Apple da quando sta proponendo i keynote pre-registrati e senza pubblico, a causa della pandemia, ci ha abituato a presentazioni più brevi ma dal ritmo più serrato.

Anche quello di stasera non dovrebbe fare eccezione e ci aspettiamo una durata tra l'ora e l'ora e mezza. Indicativamente, entro le 20:30 dovrebbe finire.

Cosa presenterà Apple durante l'evento del 18 Ottobre?

Come abbiamo spiegato durante la notizia sulle anticipazioni dell'evento Apple del 18 Ottobre, dovrebbe trattarsi di un keynote dedicato principalmente ai nuovi MacBook Pro, da 14 e 16 pollici, e sul nuovo processore M1X.

Viene data praticamente per certa anche la presentazione delle nuove AirPods 3, che a quanto pare sfoggeranno un design simile alle Pro ma senza cancellazione del rumore.

Si parla anche di un possibile nuovo Mac Mini, ma a riguardo non sono arrivate conferme.

Apple, inoltre, potrebbe anche annunciare la data di presentazione del nuovo macOS Monterey, che è ancora in beta.