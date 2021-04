Evento Apple il 20 Aprile: la data svelata da Siri?

A quanto pare, Apple terrà un keynote primaverile, probabilmente per svelare i tanto chiacchierati iPad con display Mini LED. Un'indicazione importante è arrivata direttamente dall'assistente vocale Siri, che potrebbe aver svelato la data dell'evento.

Come mostriamo nello screenshot presente in calce, un utente ha chiesto a Siri quando sarà il prossimo evento Apple e come risposta ha ricevuto che "lo Special Event è in programma martedì 20 Aprile, all'Apple Park di Cupertino, California. Tutti i dettagli sono disponibili su Apple.com".

Apple al momento non ha annunciato nulla, ma visto che si tratterà di un evento preregistrato (come accade da un anno a questa parte a causa della pandemia di Coronavirus), gli inviti potrebbero essere diffusi già nella giornata di oggi.

Ovviamente, Siri non fornisce alcun tipo d'informazione sui contenuti e rimanda semplicemente al sito web Apple per tutti i dettagli. Secondo i rumor trapelati negli scorsi giorni il piatto forte dovrebbe essere rappresentato dalla nuova gamma di iPad Pro, ma si parla anche di un possibile refresh per iPad Mini. Non sono inoltre escluse novità dal fronte Mac.

Probabilmente però nel corso del keynote sarà annunciata la data di lancio di iOS 14.5, l'attesissimo major update per iOS 14 che permetterà di sbloccare gli iPhone con la mascherina.