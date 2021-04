Evento Apple del 20 Aprile, Gurman spegne gli entusiasmi: 'niente di rivoluzionario'

A quanto pare, l'evento Apple in programma il 20 Aprile non porterà ad alcun annuncio rivoluzionario. Ad esserne convinto è l'analista e giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, che ha voluto spegnere gli entusiasmi in vista del keynote "Spring Loaded".

Nel corso di un'intervista per Bloomberg Technology, Gurman ha confermato che Apple lancerà la nuova generazione di iPad Pro con schermi da 11 e 12,9 pollici, di cui quello di fascia alta dotato di pannello Mini-LED.

In precedenza sempre Bloomberg aveva anche affermato che nel corso dell'evento di Aprile potrebbero debuttare i nuovi iMac ridisegnati, con design in linea con il Pro Display XDR e basati sul chip Apple Silicon. A quanto pare però tali piani sono stati cestinati e bisognerà attendere ancora un pò. Gurman a riguardo ha specificato che ancora non è stata fissata una data di debutto per i nuovi PC, ma nella nota osserva che "se l'iMac verrà effettivamente lanciato dopo, sarà un grosso problema".

Nessuna indicazione invece sugli AirTags: da molti sono dati come praticamente per certi tra i protagonisti dell'evento, ma nelle ultime ore la pista sembra essersi raffreddata.

Ricordiamo che il keynote si terrà il 20 Aprile alle ore 19 italiane e sarà trasmesso in streaming. Ovviamente lo seguiremo in diretta.