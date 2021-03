Evento Apple il 23 Marzo? Ecco quando potrebbe arrivare l'annuncio e le possibili novità

Da qualche giorno si parla di un possibile keynote Apple di Marzo, con la data x trapelata che è quella del 23/3, lo stesso giorno in cui OnePlus presenterà la nuova generazione di smartphone. Al momento da parte del colosso di Cupertino non sono arrivate conferme, ma nel giro di poche ore potrebbe arrivare l'ufficialità.

Dando per scontato che anche questo keynote sarà registrato, e non vedrà la presenza del pubblico presso lo Steve Jobs Theater di Cupertino, possiamo basarci su quanto avvenuto nelle passate occasioni. Apple infatti già da un anno tiene i propri eventi di presentazione in modalità virtuale, per contenere il contagio ed a causa delle restrizioni imposte dai Governo.

Il keynote "One More Thing" del 10 Novembre è stato annunciato il 2/11 e qualora Apple dovesse seguire la stessa tabella di marcia, la conferma dell'evento di Marzo potrebbe arrivare già domani sera, 15 Marzo 2021. Qualora invece la presentazione dovesse tenersi il 30 Marzo (un'altra data circolata sul web), la conferma e l'invio degli inviti dovrebbe avvenire il 22/3.

Per quanto concerne le novità che saranno mostrate, si da per certa la presentazione degli AirTags che negli ultimi tempi sono più volte trapelati sul web, ma il piatto forte dovrebbe essere la nuova generazione di iPad. Possibile anche la presentazione delle nuove AirPods, mentre non ci sono conferme sui Mac.

Ovviamente come sempre vi terremo aggiornati con tutte le novità.