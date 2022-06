Evento Apple del 6 Giugno 2022: orario, durata, dove vederlo e cosa presenterà

Ci siamo: questa sera inizia ufficialmente la Worldwide Developer Conference di Apple, la conferenza annuale del colosso di Cupertino in cui vengono presentate le novità hardware per l'anno appena iniziato. Come sempre, facciamo il punto su ciò che ci attende.

A che ora inizia l'evento Apple della WWDC 2022?

L'evento inizierà ufficialmente alle ore 19 di oggi, 6 Giugno 2022.

Quanto durerà l'evento Apple della WWDC 2022?

Trattandosi di un evento importante, e non dei classici keynote d'intermezzo che Apple è solita tenere a metà stagione, ci aspettiamo una durata tra un'ora e mezza e le due ore.

Cosa presenterà Apple durante l'evento del 6 Giugno?

Nelle ultime ore il popolare leaker Mark Gurman di Bloomberg ha fatto il punto su quali annunci arriveranno durante la WWDC, ma in generale nelle ultime settimane si sono susseguite le indiscrezioni sul contenuto del keynote.

E' data praticamente per certa la presenza dei nuovi sistemi operativi iOS 16 ed iPadOS 16, oltre che i nuovi tvOS, watchOS e soprattutto macOS. iPadOS 16 potrebbe essere l'assoluto protagonista con un'ampia gamma di novità che dovrebbero abbracciare anche il multitasking: in generale le voci riferiscono che potrebbe assottigliarsi la differenza tra iPad e Mac.

Fronte hardware, invece, le voci sono contrastanti: si parla dei nuovi MacBook Air, mentre altri hanno allontanato l'ipotesi.

Dove vedere l'evento Apple del 6 Giugno?

Apple trasmetterà ovviamente l'evento in diretta streaming su YouTube, tramite il player che trovate in calce, ma anche direttamente sul suo sito web nella pagina Apple Events. Garantito anche lo streaming su Apple TV, oltre che su PC Windows ed Android.