Niente evento Apple ad Ottobre 2022: i nuovi prodotti annunciati tramite comunicato?

L’atteso keynote Apple di Ottobre 2022 alla fine potrebbe non tenersi. A sostenerlo è il popolare giornalista Mark Gurman di Bloomberg, nel numero della newsletter settimanale Power On, secondo cui Apple potrebbe non avere abbastanza prodotti per giustificare un evento vero e proprio.

Per tale ragione, la Mela potrebbe affidarsi ad un lancio tramite comunicati stampa da inviare alle principali testate, come fatto qualche anno fa quando in vari giorni della settimana ha annunciato un prodotto al giorno.

Tra i nuovi dispositivi attesi nel 2022 figurano:

M2 e M2 Pro Mac mini

MacBook Pro M2 Pro e M2 Max da 14 pollici e 16 pollici

iPad Pro M2 da 11 pollici e 12,9 pollici

Tuttavia, alla lista potrebbe aggiungersi un aggiornamento di Apple TV con chip A14 e più RAM, che potrebbe vedere la luce proprio nel 2022, mentre il Mac Pro a quanto pare sarà lanciato nel 2023.

“Nessuno di questi nuovi prodotti è un importante punto di partenza per Apple. Riceveranno alcune specifiche migliorate e un chip che è stato già annunciato in un evento formale a giugno al WWDC 2022. Questo mi fa pensare: Apple ha davvero abbastanza abbastanza tra le mani per organizzare un altro evento di lancio? si interroga Gurman nella newsletter, secondo cui “è improbabile”.