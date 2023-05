Un evento casuale ha cambiato il cervello umano per sempre 1 milione di anni fa

L'evoluzione generalmente sa dove agire. Nei mammiferi, ad esempio, ci sono delle parti di DNA che la natura non osa modificare e vengono tramandate per milioni di anni. Gli umani, però, sembrano essere una grande eccezione, poiché esistono delle "regioni accelerate umane" (dall'inglese "Human accelerated regions") differenti da tutto il resto.

Quest'ultime, secondo gli scienziati, potrebbero essere quelle differenze alla base di molte delle qualità che distinguono gli esseri umani dai loro parenti stretti, come scimpanzé e bonobo. Queste regioni sono state scoperte per la prima volta nel 2006 da parte di un team del Gladstone Institute of Data Science and Biotechnology negli Stati Uniti, guidato dalla biologa computazionale Katie Pollard (direttrice del centro).

In un nuovissimo studio pubblicato sulla rivista Science, Pollard ha scoperto che il ripiegamento 3D del DNA umano nel nucleo è un fattore chiave. In poche parole, il DNA umano si piega diversamente nel nucleo rispetto al DNA di altri primati.

Molte di queste regioni accelerate svolgono un ruolo importante nello sviluppo dell'embrione, in particolare nella formazione di percorsi neurali associati a intelligenza, alla lettura, alle abilità sociali, memoria, attenzione e concentrazione: tratti che sappiamo essere nettamente diversi negli esseri umani rispetto ad altri animali.

Mentre gli scienziati non capiscono perché questi cambiamenti abbiano avuto un impatto su aspetti specifici del nostro sviluppo cerebrale e come siano diventati parte integrante del DNA della nostra specie, stanno già gettando le basi per dei nuovi studi futuri. Insomma, siamo sicuri che ne sapremo ancora.