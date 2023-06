L'evento climatico El Niño è arrivato ufficialmente, ecco cosa comporterà

Gli scienziati parlano chiaro: l'evento di riscaldamento degli oceani noto come El Niño è ufficialmente arrivato e potrebbe persistere fino al 2024. Quest'ultimo si verifica solitamente ogni due o sette anni e porta a temperature della superficie del mare più calde della media intorno all'equatore nell'Oceano Pacifico centrale e orientale.

L'impatto, però, è globale. Secondo Michelle L'Heureux, scienziata fisica del Climate Prediction Center del NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), a seconda della sua intensità, El Niño può causare vari impatti, come un aumento del rischio di forti piogge e siccità in diverse parti del mondo.

Non solo: l'evento potrebbe stabilire nuovi record di temperature, specialmente nelle aree dove questi avvenimenti non sono rari. Non è certamente una sorpresa, poiché l'Organizzazione meteorologica mondiale ha dichiarato qualche settimana fa che c'era una probabilità del 60% che l'evento di riscaldamento si verificasse tra maggio e luglio (mentre secondo il NOAA c'era una probabilità del 90% che le condizioni potessero persistere fino al 2024).

Gli scienziati prevedono ora condizioni di El Niño da moderate a forti che dureranno fino all'autunno e all'inverno dell'emisfero settentrionale. A risentirne sarà il clima degli Stati Uniti durante l'inverno, portando condizioni più umide del normale dalla California meridionale alla costa del Golfo, e condizioni più secche del normale nel nord-ovest del Pacifico e nella valle dell'Ohio.

Quest'anno, l'evento comporterà temperature più calde del solito nella metà settentrionale del paese, influenzando anche la formazione degli uragani. Per ultimo, ma non meno importante, c'è da dire che le temperature medie dell'aria tendono ad aumentare durante gli anni di El Niño, con conseguenze significative per i modelli meteorologici globali... senza contare il riscaldamento climatico che peggiorerà sicuramente la situazione.