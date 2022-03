Questo evento creato dal Sole potrebbe cambiare completamente il nostro mondo

L'Evento di Carrington, verificatosi l'1 e il 2 settembre 1859, ha mostrato la vera potenza del Sole a tutti gli abitanti presenti (e soprattutto futuri) della Terra. Quella che si verificò fu una massiccia tempesta geomagnetica, che si creano quando una grande bolla di plasma viene espulsa dalla superficie della stella e colpisce la Terra.

Questo evento provoca la distorsione e l'indebolimento del campo magnetico, che a sua volta porta a uno strano comportamento dell'aurora boreale e di altri fenomeni naturali. L'evento Carrington del 1859 è il più grande resoconto registrato di una tempesta geomagnetica. La National Oceanic and Atmospheric Administration utilizza la "scala G" per capire l'impatto dell'evento: da 1 a 5 con G1 minore e G5 estremo.

Oggi, una tempesta geomagnetica della stessa intensità dell'evento Carrington - che sarebbe di intensità G5 - potrebbe essere catastrofica, non per la sopravvivenza degli esseri umani... ma intaccherebbe altro. La tempesta interesserebbe la maggior parte dei sistemi elettrici che le persone utilizzano ogni giorno.

Queste tempeste geomagnetiche generano correnti indotte, che andranno poi a fluire attraverso la rete elettrica e nei componenti elettrici collegati alla rete, come trasformatori, relè e sensori, causando danni interni ai componenti e portando a interruzioni di corrente su larga scala. Inoltre, potrebbe mandare KO la rete internet globale.

Così come potrete immaginare, le conseguenze saranno disastrose. È solo questione di tempo prima che la Terra venga colpita da un'altra tempesta geomagnetica. Per questo motivo gli scienziati, ingegneri e i governi del nostro pianeta dovrebbero trovare una soluzione per impedire che questo evento crei un danno così grande.