L'evento El Niño potrebbe causare danni economici assurdi, ecco quanto

Vi abbiamo già parlato dell'evento di riscaldamento El Niño che sembra essere garantito per quest'anno, ma in un nuovo studio i ricercatori hanno scoperto che il bilancio finanziario dell'evento potrà durare molto più a lungo del previsto, costando all'economia globale migliaia di miliardi di dollari.

Stiamo parlando di una cifra spaventosa: 3,4 trilioni di dollari, una cifra che si riferisce alla perdita della crescita economica. Dovete pensare, infatti, che l'evento del 1997-1998 è costato 5,7 trilioni di dollari, 100 volte superiore ai 45 miliardi di dollari stimati dalla Banca Mondiale.

"Le società e le economie non si limitano assolutamente a subire un colpo e riprendersi", ha affermato in una nota Cristopher Callahan, autore dello studio della Dartmouth University. "Nei tropici e nei luoghi che subiscono gli effetti di El Niño, si ottiene una firma persistente durante la quale la crescita viene ritardata per almeno cinque anni."

L'El Niño previsto per quest'anno potrebbe portare a perdite economiche globali fino a 3 trilioni di dollari entro il 2029, stimato i ricercatori. "Il nostro benessere è influenzato dalla nostra economia globale e la nostra economia globale è legata al clima", afferma Justing Mankin, autore dello studio. “Quando chiedi quanto è costoso il cambiamento climatico, puoi iniziare chiedendoti quanto è costosa la variazione climatica."

Insomma, si tratta di una vera e propria tragedia.