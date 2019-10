Evento Microsoft del 2 Ottobre: orario, dove seguirlo e cosa aspettarsi

Oggi, 2 Ottobre, è in programma l'atteso keynote di Microsoft autunnale, nel corso del quale la società di Redmond dovrebbe svelare non solo i nuovi dispositivi della gamma Surface, ma anche le principali novità software per Windows 10.

Orario e dove seguire l'evento Microsoft

La compagnia di Redmond ha confermato che trasmetterà l'evento in streaming sulla pagina web dedicata presente sul proprio sito web, ma farà lo stesso anche sui propri account Twitter e Facebook.

Il via è previsto per le 10:00 di mattina di New York, l'equivalente delle 16:00 italiane. Ci si aspetta un keynote piuttosto lungo, in quanto secondo le indiscrezioni trapelate i dispositivi mostrati saranno tanti, a cui bisogna aggiungere anche le novità dal fronte Windows 10.

Cosa presenterà Microsoft

Chiaramente, non abbiamo notizie certe a riguardo. Tuttavia il web ci ha aiutato negli ultimi giorni. Proprio ieri abbiamo riportato il succoso leak di Evan Blass, che sempre su Twitter ha pubblicato alcuni render dei prodotti che dovrebbe presentare Microsoft.

Tra questi figura il Surface Pro 7, caratterizzato da un connettore USB-C e non Mini DisplayPort, basato sulla CPU Intel Core di decima generazione.

Atteso anche un Surface basato su CPU ARM, che dovrebbe posizionarsi nella stessa fascia di mercato dell'iPad Pro di Apple.

Non dovrebbe mancare il Surface Laptop di terza generazione, ma le attese maggiori sono rivolte al progetto Centaurus con doppio schermo.

Infine, secondo alcune indiscrezioni, Microsoft potrebbe anche annunciare il lancio dell'October 2019 Update per Windows 10.