Evento PS5 imminente: facciamo un recap delle specifiche della console

Manca veramente poco all'atteso evento di presentazione dei giochi di PlayStation 5, che prenderà il via alle ore 22:00 di oggi 11 giugno 2020. Per questo motivo, è bene analizzare nel dettaglio quello che sappiamo già su PlayStation 5, in modo da arrivare preparati allo show.

In particolare, ci hanno pensato i soliti Alessio Ferraiuolo (responsabile della sezione Tech di Everyeye.it) e Tommaso "Todd" Montagnoli a fare chiarezza in merito alle informazioni in nostro possesso fino a questo momento.

Se non sapete come passare il tempo in attesa dell'inizio dell'evento, che ricordiamo partirà alle ore 22:00, avete svariate scelte. La prima è prendere visione della replica della puntata del Q&A Tech di oggi 11 giugno 2020, in cui Alessio e Todd hanno appunto analizzato le caratteristiche della prossima console di Sony.

Se non siete invece particolarmente interessati alle caratteristiche, potreste pensare di seguirci in diretta sul canale Twitch di Everyeye in questo momento, dove Francesco Fossetti e ospiti stanno facendo quattro chiacchiere per tenervi compagnia.

Invitandovi a guardare la replica della puntata odierna del Q&A Tech per maggiori informazioni, riassumiamo di seguito alcune delle caratteristiche di PS5.

SSD: personalizzato ad alta velocità;

Chip: custom AMD;

GPU: AMD Radeon RDNA (Radeon DNA);

CPU x86-64-AMD Ryzen Zen2 8 core/16 thread;

Supporto a Ultra HD Blu-Ray con capacità massima di 100GB;

Non manca un'unità per l'elaborazione audio 3D;

Presente la compatibilità con PlayStation VR;

L'output video supporta la risoluzione 8K;

C'è la retrocompatibilità con tutti i giochi PlayStation 4.

Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla notizia dedicata, in cui potete trovare anche un video legato a queste informazioni.