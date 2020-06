Evento PS5 rinviato? Almeno abbiamo i prezzi dei TV Sony XH90 con HDMI 2.1

Nonostante il rinvio dell'atteso evento legato a PlayStation 5, oggi 1 giugno 2020 in realtà un annuncio da parte di Sony è arrivato, anche si parla di un settore un po' diverso (ma comunque legato, per certi versi, al gaming).

Infatti, dopo aver svelato i costi europei qualche settimana fa, l'azienda giapponese ha finalmente ufficializzato i prezzi italiani dei televisori Sony XH90 nei tagli con diagonali da 55 pollici e 65 pollici. In particolare, sono comparse delle informazioni ufficiali relative al costo di questi modelli nel nostro Paese direttamente sul sito ufficiale di Sony.

Il prezzo per l'Italia è fissato a 1399 euro per il televisore da 55 pollici e 1699 euro per quello da 65 pollici. Non sono invece ancora stati resi noti i costi delle varianti con diagonale da 75 pollici e 85 pollici. Tuttavia, i prezzi europei svelati qualche settimana fa descrivevano dei modelli con un prezzo pari rispettivamente a 2499 euro e 3499 euro. Staremo a vedere se questi ultimi due costi verranno confermati.

In ogni caso, la nuova gamma di TV 4K HDR Full Array LED di Sony è interessante per i videogiocatori anche per via della presenza del supporto di alcune funzionalità legate all'HDMI 2.1. Tra queste, segnaliamo il VRR (Variable Refresh Rate) e l'ALLM (Auto Low Latency Mode). Per maggiori dettagli su queste possibilità, che strizzano l'occhio alle console next-gen, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida all'acquisto del TV 4K per PS5 e Xbox Series X.