Evento rarissimo avvistato dagli astronomi: una kilonova

Una kilonova è un evento rarissimo, che si verifica quando alcuni degli oggetti più densi dell'universo, come due stelle di neutroni, si fondono tra loro per creare un'esplosione 1.000 volte più luminosa di una classica stella nova.

Per la prima volta, gli astronomi della Northwestern University potrebbero aver rilevato il bagliore residuo emesso proprio da un tale evento energetico.

Nel caso specifico, soprannominato GW170817, una espulsione di particelle ad alta energia ha caratterizzato l'evento di fusione lasciando, tre anni e mezzo dopo la fusione, una nuova fonte di misteriosi raggi X.

Gli astrofisici ritengono che, come spiegazione per la nuova sorgente radioattiva, vi sia l'espansione dei detriti di fusione che ha generato un violento shock, simile al boom sonico di un aereo supersonico. Questo evento ha poi riscaldato i materiali circostanti, generando emissioni di raggi X noti come "bagliore residuo di kilonova".

La dr.ssa Aprajita Hajela, che ha diretto lo studio pubblicato su The Astrophysical Journal Letters, ha affermato: "Studiando le conseguenze di una fusione di stelle di neutroni, siamo entrati in un territorio inesplorato. Stiamo osservando qualcosa di nuovo e straordinario per la prima volta. Questo ci dà l'opportunità di studiare e comprendere nuovi processi fisici, che non sono stati mai osservati prima".

Attraverso l'utilizzo dell'Osservatorio "Chandra" della NASA, gli astronomi hanno analizzato le emissioni di raggi X di un particolare getto, prodotto dalla fusione di due stelle di neutroni, che si spostava quasi alla velocità della luce.

Osservando l'evento dall'inizio del 2018 fino a tutto il 2020, i ricercatori hanno potuto constatare come a fronte di una diminuzione progressiva di luminosità ed attività della fonte, l'emissione di raggi X continuava ad espandersi fino a raggiungere un regolare flusso di radiazioni.

La dr.ssa Raffaella Margutti, astrofisica presso l'Università di Berkeley in California e coautrice dello studio, ha affermato: "Il fatto che i raggi X si siano comportati in questo modo, è stata finora la nostra migliore prova che qualcos'altro è stato rilevato in questa fonte. Sembra necessaria una sorgente di raggi X completamente diversa per spiegare ciò che stiamo vedendo".

"Questa sarebbe la prima volta che vediamo un bagliore residuo di kilonova o comunque la prima volta che vediamo del materiale "precipitare" in un buco nero dopo la fusione di una stella di neutroni", ha concluso il dr. Joe Bright, un altro coautore dello studio. "Ogni risultato sarebbe estremamente eccitante".

