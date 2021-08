Evento molto raro: una femmina di macaco è diventata l'alfa di un gruppo

Per la prima volta in assoluto, il Giardino zoologico naturale di Takasakiyama ha osservato un evento davvero raro: una femmina di macaco giapponese è diventata l'alfa. Questa si chiama Yakei e ha battuto il maschio alfa del suo gruppo in un combattimento dopo aver cercato di bloccare una rissa che coinvolgeva suo figlio.

Il maschio alfa (in "comando" da ormai 5 anni) in questione ha 31 anni e il gruppo era composto da 677 macachi. Ad aprile, il macaco femmina ha combattuto contro sua madre per ottenere definitivamente la sua posizione di femmina alfa del gruppo. "Yakei ha avuto il privilegio di essere cresciuta da una leader donna così forte. Pensiamo che questa influenza l'abbia aiutata a raggiungere quel titolo", ha dichiarato in un'intervista Vice Tadamori Fujita, un custode della struttura.

Nella riserva zoologica, situata nella città di Ōita, sull'isola giapponese di Kyushu, i macachi vagano liberamente tra le montagne boscose e scendono di tanto in tanto per il cibo. Per vedere se la femmina avesse ottenuto il nuovo ruolo all'interno del suo gruppo, il 30 giugno scorso i guardiani hanno lasciato fuori delle noccioline per capire chi fosse al comando.

Il maschio sconfitto permise a Yakei di mangiare per prima, cementando la sua posizione al vertice della gerarchia del gruppo. "L'unica altra volta che ho sentito un evento del genere era protagonista una scimmia femmina nello zoo di Ueno a Tokyo. A parte questo, non si sente mai che ciò accada", ha spiegato Fujita. "È molto raro".

"Normalmente, le scimmie femmine non resistono ai maschi", ha detto al Telegraph Tadatoshi Shimomura, un funzionario dello zoo . "Non ho idea del perché sia ​​diventata la numero uno. Il mondo dei macachi potrebbe cambiare".

A proposito: contrariamente a quello che si pensa, non esistono "alfa" o "beta" all'interno di gruppi di lupi.