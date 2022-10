Evento da record crea in pochi secondi l'energia che il Sole fa in 10 miliardi di anni

Secondo quanto riportano diversi osservatori di tutto il mondo, il 9 ottobre di questo mese è stato rilevato un colossale bagliore di radiazioni estremamente energetiche talmente potente che gli scienziati pensavano fosse avvenuto "vicino" - almeno astronomicamente parlando. In realtà hanno identificato un nuovo record.

Stiamo parlando infatti di una delle esplosioni più violente dell'Universo chiamata semplicemente GRB221009A. A soli 2.4 miliardi di anni luce di distanza da noi, questo lampo di raggi gamma sembra essere il più energetico mai rilevato, con una potenza fino a 18 teraelettronvolt (pensate che fino a qualche anno fa il più potente era "solo" di 1 teraelettronvolt).

"Questo è davvero un evento emozionante!" ha dichiarato l'astronoma e specialista Gemma Anderson della Curtin University dell'International Center for Radio Astronomy Research (ICRAR) in Australia. "Possiamo quindi studiare questo evento con molti telescopi grandi e piccoli attorno al mondo e raccoglieranno set di dati completi."

Per farvi capire la potenza, pensate che GRB221009A ha scaricato in pochi secondi tanta energia quanta ne produrrebbe il Sole in 10 miliardi di anni. Non è ancora chiaro cosa stiamo guardando con GRB221009A. "È ancora troppo presto per dirlo", continua Anderson. "La luce di una supernova sottostante impiegherà giorni per illuminarsi. Tuttavia, data la lunga durata di questo lampo di raggi gamma, potrebbe essere un tipo di supernova molto potente."

Quello che sappiamo è che l'esplosione sembra essere emersa da una galassia molto polverosa.