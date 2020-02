L'evento Samsung Unpacked di ieri è stato filmato con il Galaxy S20

Nella serata di ieri abbiamo dato ampio spazio all'evento Samsung in cui sono stati presentati i nuovi Galaxy S20, S20+ ed S20 Ultra, oltre al nuovo Galaxy Z Flip. Quest'oggi è emersa una nuova indiscrezione tecnica sul keynote.

Secondo quanto appreso da vari siti, infatti, l'intero Unpacked 2020 sarebbe stato ripreso e trasmesso da un Galaxy S20. A differenza di quanto avvenuto negli scorsi anni, infatti, Samsung non si sarebbe affidata ad un equipaggiamento professionale come quello che siamo soliti vedere negli studi televisivi, in grado di garantire una qualità elevata anche da lunghe distanti.

Il colosso coreano avrebbe preferito utilizzare proprio il nuovo smartphone Android top di gamma, anche per mostrare agli utenti le potenzialità del dispositivo.

In molti hanno lamentato riprese non eccezionali rispetto a quelle degli scorsi anni, soprattutto quando l'illuminazione calava. I più esperti hanno avanzato critiche soprattutto in termini di esposizione, qualità delle ombre e con i colori in determinate situazioni, ma non si può che apprezzare il coraggio di Samsung nel prendere una scelta sicuramente particolare ma che è destinata a far discutere.

Nel corso dell'evento Samsung ha annunciato anche il nuovo Galaxy Z Flip, che arriverà sul mercato ad un prezzo di 1520 Euro nelle colorazioni Mirror Purple e Mirror Black.