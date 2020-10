L'evento di Tunguska: meteorite grande quanto uno stadio potrebbe aver sfiorato la Terra

Quando si parla dell'evento di Tunguska si indicano le conseguenze verificatesi, in una mattina del 30 giugno 1908, a seguito del possibile impatto o esplosione, di un grande meteoroide, o di una cometa. Le cause dell'evento non sono ancora del tutto chiare, ma l'esplosione non ha lasciato alcun cratere: cosa potrebbe aver causato l'evento allora?

Secondo alcuni ricercatori dell'Università Federale Siberiana in Russia, l'esplosione potrebbe essere stata causata da un asteroide che ha sfiorato la Terra, entrando nell'atmosfera con un angolo basso per poi tornare di nuovo nello spazio. "Sosteniamo che l'evento di Tunguska sia stato causato da un asteroide di ferro, che è passato attraverso l'atmosfera terrestre", affermano gli esperti.

L'idea più discussa è che l'esplosione sia stata il risultato di un corpo ghiacciato, come una cometa, che è entrata nell'atmosfera. Il ghiaccio si è poi riscaldato rapidamente ed è evaporato a mezz'aria, senza mai toccare il suolo. Gli esperti hanno simulato l'effetto di meteoriti fatti di roccia, metallo o ghiaccio, che si muovono attraverso l'atmosfera a una velocità di 20 chilometri al secondo. Un corpo ghiacciato abbastanza grande da causare un'esplosione del genere avrebbe viaggiato per non più di 300 chilometri attraverso l'atmosfera prima di vaporizzare completamente. Ciò suggerisce che il meteorite di Tunguska non sia stato composto di ghiaccio.

Uno scenario diverso, invece, si adatta ai fatti: l'esplosione deve essere stata causata da un meteorite di ferro delle dimensioni di uno stadio di calcio che ha sfiorato la Terra. L'onda d'urto avrebbe causato un'esplosione di circa la giusta intensità.