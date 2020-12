L'Everest è più alto: aggiunti 86 centimetri con il nuovo calcolo di Cina e Nepal

L’Everest è riconosciuto già come la montagna più alta del mondo, ma fino a oggi l’altezza ufficiale variava tra il calcolo del governo cinese (ovvero 8.844,43 metri) e quello dei funzionari del Nepal (ovvero circa 8.848 metri). Con l’ultimo accordo raggiunto dalle autorità, ora l’Everest è ufficialmente “cresciuto” di 86 centimetri.

Nella giornata di oggi martedì 8 dicembre 2020, infatti, Nepal e Cina hanno annunciato un accordo di calcolo comune dell’altezza della montagna: in seguito all’accordo sulla misurazione stabilito durante la visita del presidente cinese Xi Jinping a Kathmandu nel 2019, infatti, entrambi i paesi hanno deciso di misurare nuovamente l’Everest considerando anche la neve depositata in cima alla montagna.

I funzionari del Nepal hanno dunque effettuato una nuova misurazione aggiornata: quattro periti agrari si sono formati per due anni e hanno registrato integralmente le loro scoperte grazie a una rete di stazioni usata per triangolare l’altezza precisa, usando punti di riferimento concordati con la Cina come il Golfo del Bengala per determinare il livello ufficiale del mare. Allo stesso modo, il paese del Dragone ha inviato una squadra di topografi nel maggio del 2020 per concordare infine un'unica altezza, utilizzando però il Mar Giallo nella provincia orientale dello Shandong come riferimento per il livello del mare.

Il risultato finale? L'altezza finale concordata è di 8.848,86 metri, superiore rispetto alla precedente misurazione cinese di oltre 4 metri e rispetto a quella del Nepal di 86 centimetri circa. Non c’è dunque un aumento spropositato, sebbene la montagna stia effettivamente crescendo molto molto lentamente. Se non altro, quest’ultimo dato registrato ufficialmente rappresenta i calcoli più accurati dell’altezza dell’Everest mai registrati fino a oggi; l’ultimo dato considerato “ufficiale” nel mondo era proprio quello riferito dal Nepal, basato anche sul Survey of India dell’ormai lontano 1954.

