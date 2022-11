Evernote parla italiano: i milanesi di Bending Spoons hanno acquistato l'app!

Evernote, l’app fondata oltre 20 anni che è diventata un must per la raccolta delle note e gestione delle attività, parlerà italiano. La società milanese Bending Spoons (che aveva donato l’app Immuni per il tracking del Covid) ha infatti rilevato la società in un’operazione che dovrebbe concludersi nel 2023.

L’annuncio è stato dato dal CEO di Evernote Ian Small, in un post sul blog ufficiale dove ha affermato che Bending Spoons assumerà la proprietà di Evernote l’anno prossimo. “Per Evernote, questa decisione è un importante passo strategico in avanti che ci avvicina all’obiettivo di diventare un’estensione del vostro cervello”, ha scritto Small. “La collaborazione con Bending Spoons accelererà la crescita dei nostri team e ci consentirà di offrire soluzioni migliori sia in ambito business che consumer”.

I termini finanziari dell’accordo non sono noti, ma per Bending Spoons si tratta di un colpo importante dal momento che Evernote rappresenta una delle soluzioni più popolari ed utilizzate dagli utenti.

Fondata nel 2000 dall’imprenditore Stephan Pachikov, Evernote ha lanciato un software di riconoscimento della grafia per Windows ed un’app per prendere appunti e note. Sotto la guida di Phil Libin la società ha spostato le sue attenzioni sul web, su smartphone e su Mac con Evernote 3.0 lanciata nel 2008. Questa strategia si è rivelata vincente e tra 2010 e 2015 ha ottenuto centinaia di milioni di Dollari di investimenti da investitori come Sequoia, Meritech apital e Nikkei. Il servizio nei primi tre anni ha toccato quota 11 milioni di utenti attivi.

Bending Spoons oltre che l’app Immuni ha creato app come l’editor video Splice, 30 Day Fitness, Live Quiz e Remini che vantano oltre 100 milioni di utenti. Soddisfatto il CEO Luca Ferrari, il quale ha spiegato che Bending Spoons metterà a disposizione di Evernote le sue “tecnologie proprietarie” con lo scopo di “aumentarne utilità e rafforzare la portata”.

“La nostra missione in Bending Spoons è quella di avere un impatto positivo duraturo sui nostri clienti, sui nostri compagni di squadra e sulla società in generale. Ogni giorno, milioni di persone in tutto il mondo si affidano a Evernote per organizzare la propria vita. In quanto tale, Evernote si adatta perfettamente al portafoglio di Bending Spoons e siamo lieti di poter servire la sua vasta e fedele base di clienti” ha concluso.