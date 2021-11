Everyday Black Friday Euronics: 25% di sconto su smartphone Xiaomi oggi

Continua anche in questo lunedì di Novembre l'Everyday Black Friday di Euronics. Quest'oggi la catena di distribuzione propone uno sconto del 25% su uno smartphone a marchio Xiaomi, su cui viene proposto un risparmio importante rispetto al prezzo di listino.

Nella fattispecie, si tratta dello Xiaomi Redmi 9C, che nella variante con 4 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage viene proposto a 149,90 Euro, con un risparmio del 25% rispetto ai 199,90 Euro di listino.

Euronics propone anche la consegna a casa, a 7,90 Euro, mentre il ritiro dell'usato è a costo zero. E' anche possibile acquistare la protezione SERENA a 19 Euro.

Lo smartphone include uno schermo da 6,53 pollici, ed una fotocamera da 13 megapixel, a cui si aggiungono 128 gigabyte di memoria interna. L'offerta è valida esclusivamente nella giornata di oggi, lunedì 22 Novembre 2021 online e nei negozi aderenti (dove la consegna è ovviamente a costo zero), salvo esaurimento scorte.

Per la giornata di domani invece Euronics propone in sconto a 229 Euro anzichè 299 Euro un'impastatrice Kenwood, su cui sarà possibile risparmiare il 23,41%. Anche in questo caso si applicano le stesse condizioni di vendita e disponibilità.

