Everyday Black Friday Euronics, domani 25% di sconto su un PC da 15 pollici

Continua l'Everyday Black Friday di Euronics, che come noto propone un'offerta diversa al giorno fino al Black Friday del 26 Novembre. La catena di distribuzione, nella fattispecie, nella giornata di domani proporrà uno sconto del 25% su un laptop HP da 15,6 pollici.

Come mostriamo nel banner presente in calce, si tratta dell'HP 255G8, un notebook da 15,6 pollici con schermo da 15,6 pollici, sistema operativo Windows 10, 8 gigabyte di RAM, SSD da 256 gigabyte e processore AMD Ryzen.

Il prezzo proposto sarà di 599 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 799 Euro di listino. Lo sconto è pari al 25,03%, ma Euronics permette anche di effettuare il pagamento in venti rate mensili da 29,95 Euro con tan fisso 0% e taeg 0%.

Come avvenuto anche in precedenza, gli utenti possono scegliere di inserire un alert per essere avvisati direttamente alla mezzanotte per cogliere al volo la promozione.

Ricordiamo infatti che l'offerta sarà valida solo domani, mercoledì 17 Novembre 2021, nei negozi aderenti e sul sito web di Euronics, salvo esaurimento scorte. Proprio quest'ultimo aspetto è fondamentale in quanto se siete interessati consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente per evitare di ritrovarvi dinanzi a spiacevoli sorprese e quindi di non riuscire a completare l'ordine.