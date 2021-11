Everyday Black Friday Euronics: domani offerta bomba sulle AirPods

Anche quest'oggi, continua l'Everyday Black Friday di Euronics, che in giornata odierna propone una promozione molto interessante su un TV Samsung, su cui è possibile risparmiare fino al 42% rispetto al prezzo di listino. Nel frattempo, però, la catena ha anche annunciato l'offerta di domani.

Partendo dalla promozione di oggi, il TV protagonista della promozione odierna è il Samsung QE65Q60A da 65 pollici QLED 4K, che può essere acquistato a 799 Euro, il 42% in meno rispetto ai 1399 Euro di listino, con un risparmio di 600 Euro. Euronics dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate da 39,95 Euro, con tan fisso 0% e taeg 0%.

Nella giornata di domani, sabato 20 Novembre 2021, a partire dalla mezzanotte Euronics proporrà un super sconto sulle AirPods con custodia di ricarica standard (non wireless) del 2019. Le cuffie senza fili del colosso di Cupertino, nello specifico, saranno disponibili a 99 Euro, con un risparmio del 33% rispetto ai 149 Euro di listino. E' ovviamente possibile impostare un avviso per ricevere l'alert non appena sarà disponibile l'offerta.

Nel frattempo Euronics ha anche annunciato le promozioni dei prossimi giorni: il 21 Novembre 2021 sarà la volta di un'asciugatrice, ed il 22 Novembre sarà la volta di uno smartphone.