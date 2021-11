Everyday Black Friday Euronics, parte l'episodio 2 con sconti su TV, PC e smartphone

Non c'è solo il volantino del Singles Day di Euronics in giornata odierna. La catena di distribuzione d'elettronica ed informatica, infatti, da oggi al 29 Novembre proporrà una ventata di nuove offerte nell'ambito dell'"Episodio 2" dell'Everyday Black Friday.

Partendo dai TV, il Samsung QLED QE43Q60A da 43 pollici è disponibile a 599 Euro, il 25% in meno rispetto ai 799 Euro di listino, mentre il Sony XR55A83JAEP da 55 pollici passa a 1499 Euro, con un risparmio di 400 Euro. Fronte LG, segnaliamo anche il NanoCell 50NANO886PB da 50 pollici a 699 Euro, il 30% in meno rispetto ai 999 Euro di listino. Non mancano ovviamente i modelli di fascia alta: in questa sezione troviamo l'LG OLED55A1 da 55 pollici a 999 Euro, mentre il modello da 65 pollici passa a 1599 Euro.

Tra gli smartphone in offerta troviamo il Samsung Galaxy S21 5G da 128 gigabyte a 749 Euro, il 14% in meno rispetto agli 879 Euro di listino.

Per quanto riguarda i PC, invece, il Lenovo Ideapad 3 15IML05 da 15,6 pollici con processore Intel Core i3, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 256 gigabyte viene proposto a 449 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta nell'Episodio 2 dell'Everyday Black Friday di Euronics può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo