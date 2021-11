Everyday Black Friday Euronics, solo per oggi aspirapolvere robot Roomba al 42% in meno

Prosegue l’iniziativa Everyday Black Friday di Euronics, attiva dal 28 ottobre e con durata prevista fino al 26 novembre prossimo. Seguendo il calendario delle promozioni, la giornata odierna viene dedicata a un singolo aspirapolvere disponibile solo fino a questa sera in sconto: si tratta dell’iRobot Roomba E6 al 42% in meno.

Per essere esatti, l’offerta in questione che durerà fino alle 23:59 di oggi, 3 novembre 2021, è del 42,32% e comporta un calo del prezzo da 449 Euro a 259 Euro IVA inclusa, con possibilità di effettuare la prenotazione online e ritirare l’aspirapolvere robot in negozio. Il modello iRobot Roomba E6 ha una potenza massima di 33 W e un serbatoio per la polvere da 0,4 litri di capacità, mentre lato autonomia si parla di 90 minuti di attività prima del ritorno alla base.

Come altri robot aspirapolvere, anche iRobot Roomba E6 giunge dotato di sensori avanzati per guidarsi sotto e intorno ai mobili, così da completare la pulizia nella maniera più efficiente e approfondita. Inoltre, la tecnologia Dirt Detect consente al robot di riconoscere le zone su cui è già passato e quelle su cui si concentra maggiormente lo sporco a seconda del suo ritmo di raccolta.

Curiosamente, sempre nella giornata di oggi anche Amazon ha lanciato sconti su robot aspirapolvere iRobot, oltre che Xiaomi e Neato Robotics.