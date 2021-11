Everyday Black Friday Euronics: oggi il super sconto Dyson, domani tocca ad un TV Samsung

Ultimi giorni dell'Everyday Black Friday di Euronics, che scadrà in via ufficiale il 26 Novembre. E mentre oggi va in scena la super promozione sull'aspirapolvere Dyson V11 Outsize, nel bundle comprensivo di seconda batteria, è già stata annunciata l'offerta che sarà disponibile dalla mezzanotte di domani, venerdì 19 Novembre 2021.

Per 24 ore, fino alle 23:59 del 19 Novembre, Euronics darà la possibilità di acquistare a 799 Euro il TV Samsung QLED QE65Q60A da 65 pollici, su cui viene proposto uno sconto di 600 Euro, pari al 42%, rispetto ai 1399 Euro di listino. Ricordiamo anche in questo caso che è possibile impostare un alert per ricevere immediatamente una notifica nel momento in cui il prodotto diventa disponibile. E' anche possibile effettuare il pagamento in 20 rate da 39,95 Euro al mese con tan fisso 0% e taeg 0% con costi accessori azzerati.

Nel frattempo, Euronics ha anche annunciato le categorie che saranno interessate dalle promozioni nei prossimi giorni: il 20 Novembre sarà la volta di un auricolare (domani ne sapremo di più. quando si aggiornerà la pagina del Black Friday di Euronics), mentre il 21 Novembre toccherà ad un'asciugatrice.

Come sempre, rinnoviamo il nostro invito a seguire la nostra pagina dedicata al Black Friday 2021.