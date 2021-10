Everyday Black Friday Euronics, svelata l'offerta del 29 Ottobre: tocca ad un TV LG OLED

Prende ufficialmente il via oggi l'Everyday Black Friday di Euronics, e guardiamo già con interesse all'offerta che sarà attiva a partire dalle 00:00 di domani, venerdì 29 Ottobre 2021 e riguardante un TV LG OLED.

Nella fattispecie, per 24 ore gli utenti potranno acquistare il TV LG OLED 55A16LA da 55 pollici a 999 Euro, con un risparmio di 600 Euro rispetto ai 1599 Euro di listino. Lo sconto è pari al 37,52% e rappresenta senza dubbio un'ottima occasione per portare a casa un TV del 2021 del marchio siatico a prezzo ridotto.

E' anche possibile impostare un avviso, cliccando sul pulsante dedicato per ricevere la notifica di disponibilità.

La promozione sarà valida online e nei negozi aderenti, che espongono il materiale promozionale, salvo esaurimento scorte. Per questa ragione consigliamo, in caso d'interesse, di collegarvi ben presto per evitare di restare senza il TV.

Effettuando l'acquisto nei negozi si potrà anche beneficiare del bonus tv rottamazione, che permette di ottenere uno sconto fino a 100 Euro rottamando un vecchio TV non compatibile con lo standard DVB-T2.

Il 30 Ottobre sarà proposto invece in sconto uno smartphone, mentre sempre legato all'elettronica ed informatica l'appuntamento successivo è quello del 1 Novembre, quando toccherà ad un notebook.