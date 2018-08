Everyeye è alla ricerca di nuovi newser per la sezione Tech

Per espandere l’offerta di contenuti, Everyeye.it è alla ricerca di nuovi newser per la sezione Tech, da inserire in redazione, per una collaborazione retribuita.

I candidati devono possedere ottime capacità di scrittura, buona conoscenza della lingua inglese e spirito di iniziativa. La conoscenza del settore tecnologico attuale è ovviamente fondamentale, meglio se ad ampio spettro. La capacità di saper trattare temi come la Scienza, l'IA e l'attualità legata al mondo della tecnologia è fondamentale. Versatilità ed esperienze pregresse nel settore sono gradite.

I candidati newser devono fornire, insieme al curriculum vitae, anche 10 news di prova della lunghezza di 200/250 parole. Le news di prova dovranno essere scritte scegliendo argomenti normalmente trattati dalla sezione.

Le candidature possono essere inviate all’indirizzo jobs.everyeyemagazine@gmail.com