Everyeye cerca nuovi redattori freelance per la sezione Tecnologia

Everyeye.it è alla ricerca di redattori e articolisti freelance per la sezione Tech da integrare nel proprio staff, con l'obiettivo di espandere e migliorare ulteriormente la proposta editoriale.

Il candidato dovrà coordinarsi con i responsabili per l'assegnazione e la consegna degli articoli in base alle esigenze della redazione. E' richiesta puntualità nella consegna ed il rispetto tassativo delle scadenze fissate dalla redazione.



Siamo alla ricerca di articolisti che possano sviluppare recensioni e speciali di approfondimento sui principali trend del mercato tecnologico. Dalla telefonia all'hardware PC, fino alle IA, sono richieste conoscenze approfondite del mercato tecnologico attuale. Le recensioni da svolgere riguardano diverse tipologie di prodotti, tra cui smartphone, notebook, tablet, schede video, monitor, TV e prodotti per la domotica. Sono di fondamentale importanza la capacità di saper scrivere in italiano corretto e una conoscenza approfondita del settore tecnologico e delle sue dinamiche.

Per candidarsi bisogna inviare almeno due articoli di prova, di minimo 5000 caratteri l'uno. Tutti i contenuti prodotti ed inviati alla redazione per la prova dovranno essere completamente originali.

L'indirizzo dove inviare il vostro profilo e gli articoli è jobs@everyeye.it. Le candidature prive di articoli di prova saranno scartate in automatico.



I dettagli economici saranno discussi in forma privata con i candidati.

Nota Bene - Dato l'alto numero di richieste ricevute non si garantisce la risposta immediata a tutti i candidati

