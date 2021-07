Everyeye.it cerca nuovi newser per la sezione Scienza

Everyeye.it seleziona nuovi collaboratori interessati all'inserimento di notizie nella sezione Scienza. Il ruolo comprende la ricerca, l'inserimento e la traduzione di notizie inerenti al mondo della scienza: matematica (anche sulla sua storia e sul suo incredibile mondo), informatica (esperti di linguaggi e coding), storia, medicina, mondo animale, fisica e curiosità scientifiche.

Il lavoro si svolge da remoto all'interno di alcune fasce orarie predefinite, secondo le disponibilità e le esigenze della redazione. É un lavoro da freelance. Non è esclusa la possibilità di spostarsi su turni differenti all'occorrenza. Sono di fondamentale importanza oltre alla conoscenza della lingua italiana e del mondo della tecnologia, una buona capacità di scrittura e traduzione.

Attualmente la ricerca di un nuovo newser si concentra in queste fasce orarie:

dalle 14 alle 18 (lunedì/venerdì)

dalle 18 alle 20 (lunedì/venerdì)

dalle 21 alle 23 (lunedì/venerdì)

Nei weekend (sabato e domenica) cerchiamo newser:

dalle 9 alle 13 nei weekend (sabato/domenica)

dalle 15 alle 18 nei weekend (sabato/domenica)

dalle 19 alle 22 nei weekend (sabato/domenica)

Per partecipare alla selezione dovrete inviare almeno 5 notizie, di non meno di 200 parole, complete di titoli e dei relativi link alla fonte originale. Indicate il tempo impiegato per la stesura di ciascuna notizia.

La collaborazione è retribuita, i dettagli saranno discussi con i candidati selezionati. Le notizie devono essere originali e scritte interamente di vostro pugno, l'indirizzo a cui inviare materiale e candidatura è jobs.everyeyemagazine@gmail.com.