Everyeye.it cerca nuovi newser specializzati nel settore automotive

Everyeye.it è alla ricerca dispecializzati nel settore automotive. Sono richieste ottime conoscenze in questo ambito e passione per l'

Si tratta di un compito da svolgere in autonomia, all'interno di alcune fasce orarie predefinite (mattina, pomeriggio, sera): i requisiti sono impegno quotidiano e presenza giornaliera, ottima conoscenza della lingua italiana, buona capacità di espressione e comprensione, capacità di tradurre e adattare testi in lingua inglese.

La collaborazione è retribuita, i dettagli saranno discussi con i candidati in forma privata. Gli interessati possono inviare la propria candidatura, oltre al curriculum vitae, con allegato un minimo 5 notizie di almeno 1000 caratteri, corredate da link alla fonte originale. Le notizie devono essere originali e scritte di vostro pugno, l'indirizzo a cui inviare il materiale di prova è jobs.everyeyemagazine@gmail.com.