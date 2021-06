Everyeye ed LG vi regalano uno sconto del 25% sui TV OLED C1

Piacevole sorpresa per i nostri utenti e lettori. Everyeye ed LG, infatti, sono liete di regalarvi un codice sconto da utilizzare sull'acquisto dei TV OLED della gamma C1 fino al prossimo 4 Luglio. Il coupon sarà valido esclusivamente sullo shop ufficiale del produttore, e non sarà cumulabile con altri codici sconto o con le offerte VIP.

Il codice da inserire nell'apposito campo è EVERYEYE25.

Per sfruttarlo, basta semplicemente aggiungere uno dei TV in questione al carrello dallo shop ufficiale di LG e quindi cliccare su "Vai Al Carrello". A questo punto sulla colonna di destra, dopo aver cliccato il pulsante "Usa Coupon", vi sarà chiesto il codice da inserire, in questo caso EVERYEYE25.

A seguito del click su "applica", il sistema provvederà a stornare in automatico l'importo corrispondente al 25% sul prezzo del prodotto scelto.

Ricordiamo ancora una volta che la promozione sarà attiva fino al prossimo 4 Luglio.



Aggiornamento 14:37: in seguito ad alcune comunicazioni con LG, precisiamo che lo sconto è disponibile solo sulla gamma C1. Per il resto, possiamo confermarvi che il coupon è cumulabile con l'eventuale sconto cashback.