Everyeye presenta i migliori giochi mobile di dicembre

E' disponibile, sul nostro canale YouTube ufficiale, un video speciale creato in collaborazione coned il nuovo smartphone, focalizzato sui migliori giochi per il mobile di Dicembre 2017.

In questo video speciale, creato in collaborazione con Honor e con il nuovo smartphone 7X, mostriamo tre titoli Android da provare questo mese. Si parte con Monument Valley 2, un viaggio onirico all'interno di un puzzle game dall'incredibile successo. La terra di mezzo: l'ombra della guerra permette invece di tornare nelle atmosfere epiche uscite dalla penna di J. R. R. Tolkien. Infine abbiamo Puzzle Fighter, in cui un team di personaggi leggendari Capcom si affronta a colpi di combo.

Per tutti i dettagli del caso sull'Honor 7X, vi rimandiamo alla nostra recensione.