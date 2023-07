EVGA chiude definitivamente? Fan preoccupati, ma l'azienda minimizza: 'solo rumor'

Come un fulmine a ciel sereno, lo scorso anno EVGA ha annunciato l'addio al mercato GPU e ha spiegato che non avrebbe prodotto altre schede video sulla base delle tecnologie di NVIDIA. Tuttavia, EVGA è rimasta operativa fino ad oggi: l'azienda, cioè, non è fallita, ma ha semplicemente riposizionato il suo business, un po' come già successo per LG.

Addirittura, a inizio gennaio, EVGA aveva lanciato la sua ultima GPU, un'incredibile GeForce RTX 4090 customizzata che rappresentava il "canto del cigno" della compagnia taiwanese nel settore delle schede video. Nelle scorse ore, però, una serie di rumor emersi sul portale coreano CoolEnjoy sembra stabilire che EVGA avrebbe presto chiuso i battenti in via definitiva, terminando ogni operazione in tutti i suoi settori, e non solo in quello delle GPU.

Secondo alcuni utenti, addirittura, EVGA avrebbe chiuso i suoi uffici a Taiwan, ponendo fine ad una storia iniziata nell'ormai lontano 1999. Se per l'abbandono della partnership con NVIDIA i motivi potevano essere ricercati negli scarsi margini di guadagno per l'AIB del Team Verde, per la fuoriuscita dall'intero mercato hi-tech dell'azienda sicuramente le colpe vanno imputate alla crisi economica generalizzata generata dapprima dalla pandemia da Covid-19 e poi dalla guerra in Ucraina.

Stando ai rumor, inoltre, EVGA avrebbe licenziato Vince "Kingpin" Lucido, il famosissimo overclocker che ormai da anni collabora con EVGA e che sarebbe stato colpito da dei tagli interni all'azienda o, secondo altre fonti, avrebbe rassegnato le dimissioni in vista della chiusura della compagnia. Lucido, tuttavia, non ha pubblicamente annunciato di essere stato licenziato o di aver cambiato lavoro.

Fortunatamente, comunque, per ora sembra che i rumor comparsi in Corea del Sud siano falsi: la stessa EVGA ha chiarito la situazione ai microfoni di TechPowerUp e di Tom's Hardware, spiegando che "abbiamo visto i messaggi comparsi su CoolEnjoy, ma si tratta di rumor. Il nostro ufficio di Taiwan è ancora operativo e Vince "Kingpin" Lucido è ancora parte di EVGA. EVGA è ancora sul mercato e continua a fornire supporto ai suoi clienti". Al momento, comunque, vi ricordiamo che EVGA è attiva principalmente nel settore delle schede madri, dopo l'addio a quello delle schede video.