EVGA GeForce RTX 3090 Ti in offerta su Amazon per il Prime Day 2022

Continuiamo a spulciare le offerte dell'Amazon Prime Day 2022. Quest'oggi il colosso di Seattle propone anche una promozione molto interessante su una GeForce RTX 3090 Ti modello custom a marchio EVGA, su cui è possibile godere di un risparmio del 57% rispetto al prezzo di listino.

Di seguito i dettagli:

EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 GAMING, 24G-P5-4983-KR, 24GB GDDR6X, iCX3, ARGB LED, Backplate, Free eLeash: 1199,99 Euro (2777,99 Euro)

L'offerta, anche in questo caso, è disponibile in esclusiva per gli utenti Prime, che possono godere di tutti i vantaggi classici del servizio di sottoscrizione del colosso di Seattle. E' disponibile anche la possibilità di aggiungere la protezione extra per due anni a 32,09 Euro e tre anni a 42,49 Euro.

La promozione sarà disponibile fino alle 23:59 di domani, mercoledì 12 Ottobre 2022, e come sempre consigliamo di approfittarne rapidamente in caso d'interesse nei confronti della scheda video in questione. Non è disponibile il servizio di pagamento in cinque o dodici mensilità a tasso zero o interessi zero, ma solo con Cofidis.

Qualche ora fa, su queste pagine abbiamo anche segnalato degli interessanti sconti sulle WH-1000XM4 ed WH-1000XM5 di Sony, che rientrano tra le offerte più interessanti tra quelle proposte da Amazon in occasione del Prime Day.