EVGA presenta la nuova linea custom di GPU GeForce RTX 3080 e 3090

EVGA ha ufficialmente presentato nelle ultime ore le sue schede grafiche custom NVIDIA GeForce RTX 3080 e 3090 nelle varianti Hydro Copper e Hybrid, entrambe realizzate appositamente per chi desidera il sistema di raffreddamento a liquido nella propria GPU d’ultima generazione, per un totale di 8 varianti: vediamole assieme.

Partendo dalla lineup Hydro Copper, essa è stata progettata con waterblock a copertura totale che offre raffreddamento a GPU, memoria e VRM, creato in rame nichelato e costruito a CNC con una dozzina di microalette usate per incanalare il liquido nel percorso tra i componenti più importanti della scheda grafica. Quest’ultima viene fornita con design a 1.2 slot e singola staffa I/O ideata per lasciare un po’ più spazio all’interno del PC; tra le uscite display figurano tre DisplayPort e una singola HDMI 2.1.

Il focus di EVGA rimane però nell’esclusivo waterblock, il quale offre prestazioni della GPU superiori del 27% rispetto alla versione stock e temperature più basse del 33% quando si utilizza un radiatore da 360mm. Per soddisfare i fan dell’RGB, la lineup Hydro Copper, composta dalla variante premium FTW3 dal design più ampio e triplo connettore a 8 pin e dalla versione standard XC3 con doppio connettore a 8 pin, si presenta con superficie Arcylic illuminata da ARGB. I prezzi saranno i seguenti, stando a quanto riportato anche da Wccftech:

EVGA GeForce RTX 3090 Hydro Copper FTW3 (1800 MHz) costerà 1849.99 Dollari

EVGA GeForce RTX 3080 Hydro Copper FTW3 (1800 MHz) costerà 849.99 Dollari

EVGA GeForce RTX 3090 Hydro Copper XC3 (1725 MHz) costerà 1649.99 Dollari

EVGA GeForce RTX 3080 Hydro Copper XC3 (1725 MHz) costerà 809.99 Dollari

Ora però passiamo alla gamma Hybrid, che come suggerisce il nome stesso presenta configurazioni sia a liquido che ad aria. Sia la RTX 3090 che la RTX 3080 verranno fornite con una solida piastra di base in rame con radiatore da 240mm; il flusso d’aria aggiuntivo proviene poi da una singola ventola a 9 pale sulla piastra di raffreddamento, la quale è a contatto diretto con il waterblock. Non mancano poi dissipatori di calore VRM integrati nella copertura, per un raffreddamento ibrido che garantisce temperature della CPU e della memoria più basse rispettivamente del 21,6% e dell’11%.

Anche in questo caso non mancano la variante FTW3 con design premium e triplo connettore a 8 pin, e la variante XC3 base con doppio connettore a 8 pin. I prezzi? Eccoli qua:

EVGA GeForce RTX 3090 Hybrid FTW3 (1800 MHz) - 1799,99 Dollari

EVGA GeForce RTX 3080 Hybrid FTW3 (1800 MHz) - 819,99 Dollari

EVGA GeForce RTX 3090 Hybrid XC3 (1725 MHz) - 1619,99 Dollari

EVGA GeForce RTX 3080 Hybrid XC3 (1755 MHz) - 779,99 Dollari

La brutta notizia riguarda la disponibilità, poiché per ora le unità sarebbero tutte esaurite ed EVGA provvederà a tempo debito a notificare i clienti in cerca di schede grafiche custom di questo tipo. In attesa di una fornitura maggiore verso Natale - desiderata anche per le versioni NVIDIA stock - e nel 2021, ma anche dei prezzi anche per il mercato italiano, vi ricordiamo che anche altre aziende partner si stanno muovendo per vendere le loro versioni personalizzate delle schede grafiche d’ultima generazione, comprese quelle della concorrente AMD: ASUS ha infatti svelato la sua linea di GPU Radeon RX 6800 e 6800 XT ROG STRIX, ROG STRIX LC (Liquid Cooled) e TUF Gaming.