EVGA, i retroscena dell'abbandono del mercato GPU: è davvero tutta colpa di NVIDIA?

Una delle notizie più eclatanti degli ultimi giorni è sicuramente quella dell'abbandono del mercato delle GPU da parte di EVGA, che secondo il produttore sarebbe dovuto ad un progressivo deterioramento dei rapporti con NVIDIA negli ultimi anni. Oggi, però, un report mostra una situazione ben più complessa.

Secondo quanto riporta Igor's Lab, infatti, le ragioni dell'abbandono di EVGA sarebbero decisamente più profonde delle "semplici" frizioni con il Team Verde. In particolare, EVGA sarebbe un add-in-board (AIB) diverso dalle altre aziende che già collaborano con NVIDIA e AMD: la compagnia, infatti, si affiderebbe completamente a terze parti per la produzione delle board e delle ventole di raffreddamento delle sue schede custom, occupandosi solo della parte ingegneristica delle sue GPU.

Questa politica di "subappalto" della produzione delle proprie schede video, avrebbe ridotto i margini di guadagno di EVGA, che sarebbero "eccezionalmente bassi per un AIB": ciò dipende ovviamente dal fatto che il grosso degli AIB produce "in casa" tutte le parti personalizzate delle proprie schede video, con dei risparmi ingenti sui costi di realizzazione e trasporto. Allo stato attuale delle cose, il margine di profitto di EVGA è pari solo al 5% del prezzo di vendita delle schede video, mentre quello degli altri produttori (MSI, ASUS, Gigabyte, per esempio) è sensibilmente più elevato, pari al 10%.

Dei profitti così ridotti per singola scheda video non hanno permesso a EVGA di aumentare i propri volumi di produzione negli anni, risultando in un numero decisamente minore di vendite rispetto alla concorrenza nel complesso. Ciò dipende anche dal fatto che l'azienda non vende i propri prodotti in tutto il mondo, come fanno gli altri AIB, ma solo in Nord America e in Europa.

Infine, l'ultimo chiodo sulla bara di EVGA deriverebbe dalle garanzie molto più lunghe delle sue GPU rispetto a quelle della concorrenza: quest'ultima strategia, volta ad assicurare ai clienti che le loro schede dureranno a lungo e potranno essere riparate anche dopo diversi anni, è stata definita senza mezzi termini "suicida" da Igor. La stessa fonte riporta che un operatore di un altro AIB ha commentato le politiche su garanzie e resi di EVGA spiegando che "se fossero state vantaggiose, anche noi le avremmo implementate tempo fa".