Evita il surriscaldamento del Pc con Phanteks XT View al MINIMO STORICO!

Phanteks XT View è stato progettato per un raffreddamento migliorato. Il suo telaio spazioso può ospitare anche le schede grafiche più grandi, lasciando spazio per una gestione efficiente dei cavi. Oggi puoi prenderlo con il 14% di sconto, pagandolo solo 84,90 euro.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Supporta fino a 10x Ventole da 120mm o 6 ventole da 140mm. Prevede uno spazio dedicato per il radiatore in alto, la serie XT garantisce un raffreddamento ottimizzato.

Si adatta anche alle schede madri più recenti con connettori nascosti per una configurazione pulita e senza cavi. Inoltre, la scheda grafica beneficia di 3 posizioni delle ventole da 120 mm sulla piastra centrale per il collegamento diretto raffreddamento.

Lo spazio dedicato per il radiatore superiore è da 360 mm. Supporta schede madri E-ATX (fino a 280 mm) e schede grafiche di grandi dimensioni (lunghezza: 415 mm / larghezza: 184 mm). Monta 3 ventole da 120 mm nella piastra centrale per raffreddamento GPU diretto e dedicato. In totale, sono 9 le posizioni per ventole da 120 mm.

Ma non solo: supporta MSI Project Zero/ASUS BTF.

Dimensioni e peso contenuti: 44D x 23L x 50H cm e 6200 Grammi.

Insomma, un'ottima occasione per tutelare il proprio device dal surriscaldamento. Lo sconto è del 14%, pagherai solo 84,90 euro!

