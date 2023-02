Evitate queste brutte abitudini quando caricate i vostri smartphone

Abbiamo già visto alcuni errori che commettiamo quando carichiamo gli smartphone, ma non ci si ferma al semplice utilizzo di caricabatterie non ufficiali e alle ricariche fatte durante la notte. Ecco altre brutte abitudini che bisogna evitare quando si carica il telefono.

Tra le più comuni figura sicuramente la ricarica con la custodia del telefono inserita: del resto, chi ha voglia di rimuovere la cover ogni volta che si collega lo smartphone alla corrente? In realtà, si tratta di un accessorio che può causare due gravi problemi: il surriscaldamento della batteria e la rottura del connettore. Nel secondo caso il male minore è la rottura del cavo di ricarica; tuttavia, bisogna prestare molta attenzione alla eventuale rottura della porta USB stessa nel caso in cui la cover sia mal progettata. Nel primo, invece, il surriscaldamento può rallentare la velocità di ricarica e ridurre la vita della batteria.

Utilizzare sempre la ricarica rapida può invece degradare notevolmente la batteria già nel primo anno di utilizzo. Per evitarlo è consigliabile utilizzare un caricabatterie secondario più lento nei momenti in cui non si ha fretta; attenti, però, ai caricatori non ufficiali che potrebbero anch’essi portare a un peggioramento dello stato della batteria.

O ancora, scaricare la batteria sotto il 5% prima di caricarla è l’abitudine peggiore di tutte poiché mette sotto stress la batteria sia in fase di consumo, sia in fase di ricarica. Meglio quindi collegare il dispositivo quando si trova al 15-20% e non superare sempre l’80% durante la ricarica in quanto il completamento del processo può causare la riduzione dell’autonomia del dispositivo.

Evitando queste abitudini, dunque, potrete prevenire problemi futuri e usare il vostro smartphone più a lungo.