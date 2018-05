Evleaks conferma: iPhone SE 2 in arrivo entro fine 2018

iPhone SE 2, la seconda iterazione del tanto amato smartphone dalle dimensioni contenute, potrebbe arrivare prima di quanto pensiamo. Infatti, stando al noto leaker Evan Blass, Apple avrebbe già registrato il dispositivo, in vista di un suo lancio nel corso di quest'anno.

Apple aveva registrato, qualche settimana fa, i dispositivi con nome in codice A1920, A1921, A1984, A2097, A2098, A2099. A2101, A2103, A2104, A2105 e A2106. Tutti i modelli sembrano disporre di iOS 11 come sistema operativo e, stando ai rumor, si tratterebbe di dispositivi non ancora in commercio, come accaduto qualche tempo fa con l'iPad da 9,7 pollici, che era apparso nello stesso database. Con la conferma di Evleaks di oggi, dunque, sembra che uno di questi sia proprio iPhone SE 2.

A livello di design, iPhone SE 2 dovrebbe essere molto simile al primo modello, ed a quanto pare Apple avrebbe anche deciso di tenere il Touch ID, senza sostituirlo con il Face ID come ipotizzato da molti. La scelta ovviamente è da ricercare nel fatto che Tim Cook e soci avrebbero deciso questo approccio per ridurre quanto più possibile i costi di produzione e quindi anche il prezzo pubblico del dispositivo. Discorso diverso per l'ingresso da 3,5 millimetri per le cuffie, che dovrebbe essere rimosso.

Inoltre, iPhone SE 2 dovrebbe anche includere la ricarica wireless, ma non è chiaro se ciò comporterà l'introduzione di una scocca in vetro al posto dell'alluminio o meno. Il fatto che si parli di un processore A10 Fusion, inoltre, comporterebbe il supporto alle registrazione HEIF / HEVC per i media.