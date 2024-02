Se ci siamo evoluti dai pesci, perché non abbiamo le branchie?

L’essere umano (e non solo) si è evoluto dai pesci. Circa 375 milioni di anni fa, un pesce chiamato Tiktaalik, uscì dall’acqua e iniziò a “camminare” sulla riva. Se lui aveva ancora le branchie, perché con il tempo noi le abbiamo perse?

Dopo aver visto le assurde caratteristiche dei lupi di Chernobyl, la risposta a questa bizzarra domanda è piuttosto pratica: le branchie devono rimanere bagnate per funzionare.

Come affermato da Chris Organ, biologo evoluzionista della Montana State University, hanno un'ampia superficie e migliaia di minuscoli vasi sanguigni, che consentono all'ossigeno un facile accesso al flusso sanguigno. Se gli animali terrestri avessero le branchie, si seccherebbero rapidamente, rendendole un modo inefficiente di respirare. Ecco perché abbiamo sviluppato i polmoni, che presentano però un’ulteriore curiosità.

"I polmoni sono in realtà sorprendentemente primitivi nell'evoluzione", ha dichiarato a WordsSideKick.com Neil Shubin, un biologo evoluzionista dell'Università di Chicago che faceva parte del team che scoprì il fossile di Tiktaalik nel 2004.

Quando i nostri antenati pesci vivevano ancora sott’acqua, oltre alle branchie avevano già i polmoni. "Il pesce non arriva sulla terra e dice: 'Ho bisogno di polmoni; farò evolvere i polmoni' ", ha affermato Organ a WordsSideKick.com. Solo i pesci già dotati di polmoni erano infatti in grado di invadere la terra e sopravvivere.

A questo punto è facile capire come le strutture anatomiche che non sono più utili spesso scompaiano. Le branchie si sono ridotte fino a scomparire del tutto negli animali terrestri, nel periodo Carbonifero circa 315 milioni di anni fa. Fu allora che iniziarono ad evolversi i primi rettili e gli antenati dei primi uccelli e mammiferi. Ma forse, qualcosa è ancora rimasto nell’essere umano…

Dopo aver identificato la nascita di un ibrido, è opportuno ricordare che gli embrioni umani posseggono una caratteristica fisica particolare: minuscole pieghe chiamate archi faringei. Anche se non sono esattamente branchie, sono sicuramente un relitto delle prime branchie che durante lo sviluppo embrionale, diventano poi parti della mascella, della gola e delle orecchie.

Come sottolineato da Shubin, per fare un paragone con altre specie acquatiche, questi archi embrionali si sviluppano in seguito in vere e proprie branchie, insieme alle ossa, ai nervi e ai muscoli.