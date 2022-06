L'evoluzione delle specie sta avvenendo più velocemente del previsto

Secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Science, l'evoluzione darwiniana delle specie sta avvenendo più velocemente di quanto previsto. Più differenze genetiche ci sono in una specie, più rapidamente può verificarsi un'evoluzione.

In particolare, secondo gli esperti questo fenomeno sta viaggiando quattro volte più velocemente, e lo hanno scoperto dopo che sono stati esaminati i dati su 19 diversi gruppi di animali selvatici in tutto il mondo. "Il metodo ci offre un modo per misurare la velocità potenziale dell'evoluzione attuale in risposta alla selezione naturale in tutti i tratti di una popolazione", afferma l'ecologo evoluzionista Timothée Bonnet, dell'Australian National University. Tra gli animali esaminati abbiamo uccelli, iene e perfino dei cervi - insomma, una scelta molto ampia e differente.

La durata media di ogni studio sul campo è stata di ben 30 anni (il più breve di 11 anni e il più longevo di 63), con i dettagli di nascite, morti, accoppiamenti e prole. In totale ci sono stati 2.6 milioni di ore di dati sul campo da combinare con le informazioni genetiche su ciascun animale. Sebbene Charles Darwin inizialmente pensasse che l'evoluzione fosse un processo molto lento, ricerche precedenti hanno già dimostrato che in alcune specie l'evoluzione può avvenire in pochi anni.

"Un esempio comune di evoluzione rapida è dato dalla falena pepata, che prima della rivoluzione industriale nel Regno Unito era prevalentemente bianca", continua Bonnet. "Con l'inquinamento che lascia fuliggine nera su alberi ed edifici, le falene nere avevano un vantaggio in termini di sopravvivenza perché era più difficile per gli uccelli individuarle. Oggi le falene del Regno Unite sono quasi tutte nere."

Questo è il primo studio di questo tipo e, in futuro, documenti ancora più completi saranno importanti per capire esattamente quanto velocemente si sta verificando l'evoluzione (nel frattempo, vi siete mai chiesti per quale motivo si siano evolute le piante carnivore?).