Evziz S2: Dash cam e Action cam in un'unica soluzione a 99 euro

Ezviz, nuovo brand dedicato al mercato dell’elettronica di consumo, presenta la nuova S2, un connubio tra una Dash e una Sport Camera.

La nuova camera Ezviz S2 è super compatta (58,1 x 45,4 mm) ed ergonomica, ha un display touch screen capacitivo ad alta risoluzione ed è in grado di registrare video a 1080p Full HD a 60 frame per secondo. Inoltre l’obiettivo ha 6 lenti e un ampio angolo di visione ultra wide da 150 gradi. Ezviz S2 inoltre corregge automaticamente la distorsione grandangolare (funzione “dewarping”). Altre due funzioni integrate sono “burst” e “time lapse”.

Direttamente dal display touch di S2 è possibile selezionare la modalità di utilizzo tra:

modalità “sport cam”;

modalità “guida”;

modalità “live”.

La modalità “guida” è stata progettata allo scopo di evitare collisioni o sinistri e per mettere in guardia o allertare per tempo il conducente su potenziali problemi o pericoli in agguato. Per questo, quando l’auto si mette in modo, la S2 comincia a registrare automaticamente (fermandosi ogni qual volta la macchina si arresta).

Tra le principali funzioni che possiede la modalità “guida”, ci sono:

la funzione ADAS (sistema avanzato di assistenza alla guida), in grado di migliorare la sicurezza dei veicoli e permettere così una migliore guida. Avvisa tramite messaggio vocale e in tempo reale quando l’auto esce fuori dalla propria corsia principale (LDWS, Lane Departure Warning System) o ancora quando due auto sono troppo vicine tra loro (FCWS, Forward Collision Warning System);

(sistema avanzato di assistenza alla guida), in grado di migliorare la sicurezza dei veicoli e permettere così una migliore guida. Avvisa tramite messaggio vocale e in tempo reale quando l’auto esce fuori dalla propria corsia principale (LDWS, Lane Departure Warning System) o ancora quando due auto sono troppo vicine tra loro (FCWS, Forward Collision Warning System); la funzione TSR (Traffic Sign Recognition), che riconosce i segnali di limitazione della velocità: nel momento in cui ne rileva uno, avvisa il conducente tramite messaggio vocale in diretta;

(Traffic Sign Recognition), che riconosce i segnali di limitazione della velocità: nel momento in cui ne rileva uno, avvisa il conducente tramite messaggio vocale in diretta; la funzione “video di emergenza”. Grazie al G-Sensor la S2 registra un video di emergenza in caso di collisione, che viene salvato come file non cancellabile o sovrascrivibile e può essere utilizzato come prova dell’evento.

S2 Ezviz è pensata anche per il divertimento: tramite l’app Ezviz Sport (disponibile gratuitamente sia per dispositivi iOS che Android) è possibile gestire tutte le funzionalità comodamente dal proprio smartphone. Si possono infatti registrare e sincronizzare video e immagini, e condividerli sui propri canali social. Infine S2 riesce a supportare schede micro SD fino a 256 GB, perché i migliori momenti non hanno limiti di memoria. Il prezzo per l'Italia è di 99 euro. Per ulteriori informazioni in merito, vi rimandiamo al sito ufficiale dell'azienda.