Gli ex Apple mostrano Humane: l'assistente personale che si 'indossa'

Il dispositivo a quanto pare include anche una telecamera che sul palco è stata usata per identificare una tavoletta di cioccolato e ricevere consigli dietetici. Chaudri ha anche messo in mostra la traduzione: il fondatore ha tenuto premuto un pulsante sul dispositivo, quindi ha pronunciato una frase e dopo pochi secondi Humane l’ha letta in francese.

“Immagina questo, sei stato in riunione tutto il giorno e vuoi solo un riepilogo di ciò che ti sei perso: il dispositivo può offrire un riepilogo di email, inviti per il calendario ed i messaggi” ha affemato Chaudri prima di mostrarlo in azione.

“È un nuovo tipo di dispositivo e piattaforma indossabile costruito interamente da zero per l’intelligenza artificiale”, ha affermato Chaudri durante la presentazione, nel corso del quale ha spiegato che “è completamente autonomo. Non hai bisogno di uno smartphone o di qualsiasi altro dispositivo per accoppiarlo”.

The @Humane wearable doing English->French AI translation in your own voice







Read the exclusive on the Humane wearable's features:

@humane's device helping you decide what you can and cannot eat based on knowing your preferences and dietary restrictions.

First demo of the @Humane upcoming AI-powered wearable device. A phone call.



